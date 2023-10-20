Adalılar, Adalar İmar Planı’nın iptali için yargıya başvurdu

Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 20.10.2023 - 14:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi tarafından adaların korunması ve imarının düzenlenmesini amaçlayan imar planına ilişkin Ada halkının itirazları sürüyor.

İstanbul Adalar’da yaşayan yurttaşlar, Adalar İmar Planı hakkında çevreye, ekosisteme zarar vereceği, deprem riskinin dikkate almadığı, kamunun değil özel kişilerin çıkarını korumaya öncelik verdiği ve iklim krizini dikkate almadığı gerekçesiyle dün İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne giderek dava açtı. Dilekçeleri toplu olarak mahkemeye sunan Ada sakinleri, çıkışta bir de açıklama yaptı.

Adalılar açıklamasında, daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na söz konusu plan hakkında dilekçe verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Adalı yurttaşlar, imar planı ile adaların kültürel zenginliğinin göz ardı edildiğini ve kamu yararı gözetilmediğini de vurguladı.