Adalar'da tartışma sürüyor! Erdem Gül: Biz buradayken beton yapamazlar

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki Adalar’la ilgili yeni bir imar planı hazırladı. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Sedef Adası hakkında hazırlanan ve geçen günlerde askıya çıkan planla Adalar’da yapılaşma tartışmaları alevlendi. Ada sakinleri, imar planlarının adaları koruma amacı taşımaktan çok turizm amaçlı yapılaşmalara zemin sağlayacağı kaygısında. Söz konusu duruma tepki gösteren Adalar sakinleri bugün Ataşehir’deki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne giderek bir itiraz dilekçesi verecek. Ayrıca bakanlık tarafından hazırlanan ve 28 Ağustos’ta sürecin dolacağı planlar için kurum ve kuruluşlara itiraza hakkı süreci başlıyor.

NÜFUSTA DÜŞÜŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi’nin hazırlayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı Adalar’daki imar planının askıya çıkışı ve beraberinde başlayan tartışmalara ilişkin İBB, bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilen koruma amaçlı nazım imar planı bu veriler doğrultusunda değerlendirildiğinde; bağımsız birim sayısının 16 bin 978’den 12 bin 584’e dolayısıyla oluşabilecek en fazla nüfusun da 42 bin kişiden 31 bin kişiye düşürüldüğü görülmektedir. Burgazada’da da plana göre yapılaşma gerçekleştiğinde mevcutta 2 bin 192 olan bağımsız birim sayısının 1448’e, en fazla nüfusunun 5 bin 477 kişiden 3 bin 620 kişiye düşeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Adalar da daha önceki planlarda yapılaşma tanımlanmamış hiçbir alan, yapılaşmaya açılmamıştır” denildi.

Açıklamanın “Plan ve Sit Derecelendirme İlişkisi” kısmında ise “Plan kararları ile sit niteliği değiştirilmez. Planla birlikte herhangi bir sit değişikliği olmamıştır” denildi.

İBB tarafından yapılan açıklamada “Orman Alanları”na da değinildi. Planda orman alanlarına ilişkin neler tasarlandığı şu ifadelerle açıklandı: “Orman alanları tamamen korunmuş, mevcutta kullanılan alanlar planda orman alanı ile birlikte gösterilmiştir. Orman alanlarına bitişik alanlarda orman tahribatını ve yangın yayılmasını önleme amacıyla yapılara 10 metre yaklaşma sınırı getirilmiştir.”

(Esin Köymen)

‘SAKINCALI BULUYORUZ’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, imar planlarına ilişkin teknik çalışmalarının devam ettiğini ve söz konusu planda dava konusu olacak sorunlar tespit ettiklerini söyledi.

İmar planının Adalar’da yapılaşmayı öngördüğünü anlatan Köymen, “Uzun bir süre boyunca Adalar’ın strateji belgesi oluşturuldu ve imar planları yapıldı. Burada en temel sorun revize edilen konuların açık bir şekilde ortaya konulmaması. Kıyıları imar planından ayırarak daha sonra planlanacak bir alan olarak belirlenmiş. Bu beş adanın imar planları yapılırken kıyılarıyla beraber ele alınmaları gerekiyordu. Meslek odaları açısından baktığımızda bu durumu sakıncalı buluyoruz. Çünkü kıyı yapıları adanın siluetini belirler. Dolayısıyla bu şekilde bir imar planı olmaz” dedi.

‘SINIRLAMALAR KALDIRILMIŞ’

Daha önce Sedef Adası’nın sit derece değişiklikliğinin gündeme geldiğini ve konunun yargıya taşınmasının ardından iptal edildiğini ifade eden Köymen, “Bunun ardından bir sit derece değişikliyle ilgili bir askıya daha çıkarıldı. Bununla ilgili yargı süreci devam ederken bu planın kapsamına alındı. Sedef Adası’nda 1. ve 2. derece sit alanı olan yerlerin sınıfları düşürüldü. Kesin korunacak hassas olarak ifade edilen 1. derece sit alanların azaltıldığını ve 3. derece sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı denilen ve yapılaşmaya izin verilen alanların artırıldığını görüyoruz. Kıyılarda nitelikli doğal koruma alanlarıyla iskele ve barınak olanaklarının artırıldığı ve bundaki sınırlamaların kaldırıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İPTAL GEREKÇESİDİR’

İmar planında birçok bilinmezlik olduğunu ifade eden Köymen, “Bu kadar bilinmezliğin olduğu bir imar planına koruma amaçlı bir imar planı dememiz mümkün değildir. Gündüz nüfusuyla gece yaz ve kış nüfusunun farkı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla söz konusu imar planına bu gibi konuların hesaba katılıp katılmadığını bilmiyoruz” dedi.

Planın 2021 TÜİK verilerine göre hazırlandığını ifade eden Köymen, “Güncelliğini yitiren birçok veri olabilir. Yalnızca kıyıların bile imar planının dışında tutulması bu planın bütünlüğünü ortadan kaldırır. Bu da bizim açımızdan iptal gerekçesidir” diye konuştu.

(Erdem Gül)

‘BİZ BURADAYKEN BETON YAPAMAZLAR’

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Adalar’ın planlı olması gerektiğini belirten Gül, “Ancak bu rant anlamına gelmez. Adalar, 80’in üzerinde birinci derece sit alanından oluşuyor. Bunu korumamız gerekiyor” diye konuştu.

Burgazada üzerinden bir kaygı olduğunu belirten Gül, “Bazı yerler günübirlik tesis alanı olarak planlanmış. Adalılar da buralara beton yapılacağından şüpheleniyor. Biz buradayken beton yapamazlar. İmara açılmasını kabul etmeyeceğiz. İtirazlarımız kabul edilmezse yargıya başvururuz” dedi.