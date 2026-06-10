Afşin-Elbistan termik santral projesine yönelik dava yarın görülecek: Kömürden çıkış için kritik duruşma

Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne (COP31) yaklaşılırken önemli bir çevre davasına dikkat çekmek amacıyla yazılı açıklama yaptı. Kahramanmaraş’a bağlı Afşin ve Elbistan’da yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi için duruşmanın yarın görüleceği anımsatılan açıklamada, “ÇED Raporu’nun iptalini görüşecek olan mahkeme, iptal kararı verirse, Türkiye’de yeni kömürlü termik santral projesi kalmayacak. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne (COP31) ev sahipliği ve başkanlık yapacak Türkiye için bu karar kömürden çıkış takvimi açıklaması için önemli bir fırsat sunuyor” denildi.

‘6 YILDA 17 BİN 500 KİŞİNİN ERKEN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU’

Kahramanmaraş’ta yurttaşların 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşadığı belirtilen açıklamada, “İnsanların sağlığına ve çevreye büyük zararlar vermesine rağmen kömürlü termik santrallerin kapasitesi genişletilmek isteniyor. Afşin-Elbistan A ve B santrallerinin zaten sekiz ünitesi mevcut ve toplamda 2 bin 795 MegaWat kapasiteyle büyük bir kirlilik yükü oluşturuyor. Bu iki santral, kuruluşlarından 2020 yılına kadar geçen sürede 17 bin 500 kişinin erken ölümüne neden oldu. Afşin-Elbistan A kömürlü termik santraline 688 MegaWat kapasiteye sahip iki ünite daha eklenmesi planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘KÖMÜRE DAİR TARİHİ KARAR VERİLECEK’

Bakanlığın 27 Aralık 2024’te ek üniteler için ÇED olumlu kararı verdiği anımsatılan açıklamada, “Kararın iptali için Elbistan, Nurhak ve Ekinözü Belediyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TEMA Vakfı ve Greenpeace Türkiye bölge halkıyla birlikte dava açmıştı. Bilirkişi heyeti, Eylül 2025’te projenin kamu yararı taşımadığı sonucuna vardı. Şubat 2026’da sunulan ikinci bilirkişi raporu da projenin ‘uygun olmadığı’ yönündeki değerlendirmeyi teyit etti. Yarın görülecek duruşmada, mahkeme kömüre dair tarihi bir karar verecek” denildi.

‘SOMUT ADIMLAR ATILMALI’

Platform üyeleri adına konuya ilişkin değerlendirme yapan Mehmet Dalkanat, “Afşin-Elbistan halkı olarak onlarca yıldır kömürün yükünü taşıyoruz. Havamız, suyumuz, toprağımız kirlenirken; hastalıklar ve yaşam alanlarımız üzerindeki baskı her geçen yıl arttı. Bilirkişi raporlarının da açıkça ortaya koyduğu gibi bu proje kamu yararı taşımıyor. Bölgenin daha fazla kömürle değil; sağlıklı ve güvenli bir gelecekle anılmasını istiyoruz. Mahkemenin vereceği karar yalnızca Afşin-Elbistan için değil, Türkiye’nin enerji politikaları açısından da tarihi bir dönüm noktası olacak. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir dönemde artık yeni kömür projelerinden vazgeçilmesi ve adil bir enerji geçişi için somut adımların atılması gerekiyor” dedi.