Ağaoğlu'na onay, cennete hançer

Yayınlanma: 17.05.2023 - 18:59

Güncelleme: 17.05.2023 - 18:59

Tüm itirazlara karşın ‘Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı alan projeyle birlikte 197 kuş türünün üreme ve barınma yeri ve ekolojik koridor niteliğindeki alanda lüks konut projesi gerçekleştirilecek. İş İnsanı Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Net Holding işbirliğiyle bölgede golf sahaları, villalar, çarşı, su oyun parkları, otel, kültür merkezi, plaj tesisleri ve alışveriş merkezi inşa edilecek.

ARKEOLOJİK SİT ALANINDA

Öte yandan proje raporlara göre kısmen 1. Derece arkeolojik sit alanı ve önemli doğa sınırları içerisinde kalıyor. Projenin ÇED raporuna göre ise, arkeolojik sit alanı statüsüne sahip alanda da otel, konut ve alışveriş alanı yapılması düşünülüyor. 17 milyar 792 milyon TL değerindeki projeyle birlikte alana 3 bin 683 adet konut, 4 adet toplamda bin 500 odalı beş yıldızlı otel, altı adet günübirlik tesis yapılacak. 4 milyon 500 bin metrekarelik alanda toplam 743 bin metrekalik bölgeye inşaat yapılacak.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILDI

Daha önce de bölgeye yapılmak istenen projeyle ilgili Haziran 2021’de ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. Buna karşı, başta Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olmak üzere birçok kurum ve kişi dava açtı. Açılan davanın üzerine 11 bilirkişiyle birlikte bölgede keşif yapıldı. Yapılan keşfin ardından mahkeme Ocak 2023’te ‘ÇED olumlu’ kararı için yürütmenin itiraz yolu kapalı olmak üzere durdurulmasına karar verdi. İptalin ardından şirket yeniden ÇED sürecini başlatmıştı.