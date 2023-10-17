Ahmet Aras: Denizden şebeke suyu elde edebiliriz

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:52

Güncelleme: 17.10.2023 - 16:52

Muğla’nın Bodrum ilçesine su veren Mumcular ve Geyikli barajlarının tamamen kuruması sonrası Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kapatıldı. İlçede 24 saati aşan su kesintileri meydana gelirken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çözüm için deniz suyunu önerdi.

DSİ BORULARI VE TERMİK SANTRAL VURGUSU

Sosyal medya hesaplarından Bodrumlulara seslenen Ahmet Aras, “Bu yıl yaz sezonu boyunca yaşadığımız ve iki barajımızın susuzluktan devre dışı kalması nedeniyle çok daha fazlasını halen yaşamakta olduğumuz su probleminin ana nedeni Meteorolojik afetlerden biri olan kuraklık olmakla birlikte bir diğer önemli neden, yavaş yavaş gelişerek uzun bir dönemi kapsayan bu kuraklık afetine karşı Türkiye’nin turizmdeki en büyük markalarından biri olan Bodrum için, geçmişte hiçbir önlemin alınmamasıdır. Bu ağır ihmal yetmezmiş gibi, Bodrum’un su sorununu 2040 yılına kadar çözdük denilerek DSİ tarafından döşenen hatalı su borularının neden olduğu büyük su kayıpları ve Bodrum’un içme suyunun, termik santrallere vicdansızca tahsis edilmesi de bugün yaşadığımız susuzluğun diğer önemli nedenleridir” diye konuştu.

“KIBRIS’IN SU SORUNUNU ÇÖZDÜLER”

Belediyenin iradesi dışında oluşan durumlar nedeniyle kentin ağır bir su sorunu yaşadığını hatırlatarak sözlerine devam eden Aras, “Ne yazık ki yetkili kurumlar tarafından sessizce seyredilirken aynı kurumlar, videoda izlediğiniz gibi 27 kilometresi karadan, 80 kilometresi denizden olmak üzere toplam 107 kilometrelik bir su nakil hattı ve 529 kilometrelik su dağıtım hattı yatırımı yaparak, Kıbrıs’ın su sorununu çözebilmektedir ama Bodrum’daki kuraklığın bu şekilde devamı öngörüldüğünde en kısa çözüm olarak öne çıkan denizden şebeke suyu elde edebilmemiz için bize izin vermemektedir. Dolayısıyla buradan, Devletimizin yetkililerine sesleniyorum: Denizden şebeke suyu elde edebilmemiz için bize yetki vererek sonrasındaki süreçlerde bizi engellemezseniz, finansmanını da temin etmek kaydıyla biz, bu sorunumuzu çözeriz. Lütfen bizim bu talebimizi ve tepkimizi, İsrail tarafından Gazze’ye su verilmemesine karşı yerden göğe kadar haklı olan tepkiniz gibi, haklı bir tepki olarak görün. Çünkü Bodrum, yönettiğiniz vatanın bir parçasıdır ve su, hayattır. Fantastik bir lüks değil” ifadelerini kullandı.