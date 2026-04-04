Akbelen direnişçisi Esra Işık’ın tutukluluğuna itiraza ret

4.04.2026 09:44:00
Haber Merkezi
Muğla’nın Milas ilçesinde YK Enerji’ye ait termik santraline kömür sağlamak için Akbelen Ormanı çevresindeki zeytinliklerin ve tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasının ardından yapılan keşfe yönelik protesto nedeniyle tutuklanan Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nın çevresinde Cumhurbaşkanı onayıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) tarafından kamulaştırılacak alanların değerlerinin tespit edilmesi ve el koyulması için parsellerde yapılan keşfe tepki gösteren İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, hakkındaki tutuklama kararına avukatları tarafından yapılan itiraz reddedildi.

IŞIK: ESRA’NIN FERYADI ŞİRKETLERE

İtiraz sonrası yazılı bir açıklama yayımlayan Nejla Işık, “Ben bir anne olarak, günlerdir yüreğimde büyük bir sızıyla ama başım dik bir şekilde kızım Esra Işık’ın adalete kavuşacağı günü bekliyorum. Avukatları aracılığıyla yaptığımız tutukluluğa itirazın reddedildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bir annenin evladından ayrı kaldığı her dakika zordur; ancak haklı bir davanın içindeyseniz, o sabır insanın yüreğine bir kor gibi düşer. Son günlerde bazı haberlerde, kızımın keşif sırasında söylediği sözlerin yargı mensuplarına yönelik olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddiaları duyduğumda bir anne olarak acım daha da arttı. Esra’nın o günkü feryadı yargı mensuplarına değil; yıllardır evimizi, toprağımızı, gölgesinde büyüdüğümüz asırlık zeytin ağaçlarımızı birer birer yok eden, doğamızı tahrip eden şirketleredir. Esra’nın isyanı; toprağının talan edilmesine tanıklık eden bir yaşam savunucusunun, doğasını korumaya çalışan bir evladın çığlığıdır” dedi. 

“BİZİM DAVAMIZ BİR YAŞAM, VAROLUŞ DAVASIDIR”

Sözlerin muhatabının yargıyı temsil edenlere değil; doğayı kâr uğruna yok edenlere olduğunun altını çizerek devam eden Işık, “Kızım, ifadesinde de bunu tüm samimiyetiyle dile getirmiştir. Bir anne olarak tek isteğim, kızımın temiz niyetinin ve gerçek amacının doğru anlaşılmasıdır. Bizim davamız bir yaşam, varoluş davasıdır. Kızımın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına, bizlere ve canından çok sevdiği köyüne döneceğine olan inancım tamdır. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, acımızı ve haklılığımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

