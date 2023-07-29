Akbelen için Foça’da insan zinciri

Yayınlanma: 29.07.2023 - 19:58

Güncelleme: 29.07.2023 - 19:58

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi sınırlarındaki Akbelen Ormanları’nda günlerdir süren ağaç kesimi İzmir’in Foça İlçesi’nde oluşturulan insan zinciri ile protesto edildi. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri ve yurttaşlar ilçeye bağlı Kocememetler Köyü’nde yaptığı eylemde Akbelen ile birlikte Kocamemetlerde ki taş ocaklarının genişlemesi için de her gün ağaç kesildiğine dikkat çekildi.

Giriş ile köy merkezi arasında oluşturulan insan zinciri sırasında “İkizköy Halkı Yalnız Değildir” “Orman Katliamına Dur De” yazılı dövizler açıldı.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam okuduğu basın açıklamasında Foça halkı olarak yaşam alanlarındaki doğa katliamına karşı çıkarken, Akbelen’deki orman katliamına da sessiz kalmayacaklarını söyledi.

FOÇAYA DA AKBELENE DE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Ramis Sağlam; “4 gündür süren direniş her gün yeni bir gerçeğin aydınlanmasına neden oluyor. Daha dün Akbelen’de ağaçları kesen şirketle Orman Genel Müdürlüğü arasında “ağaç katliamı” protokolü ortaya çıktı. Akbelen’de 760 bin metrekarelik alanda 350 bin ağaç kesileceği biliniyor. Bu tablo açık madencilik yapılan geri kalmış sömürge mantığıyla davranılan her ülkede yaşanıyor. Akbelen’de bugün açılan çukurları biz buradan Kocamemetler’den çok iyi biliyoruz. Maden şirketleri açtıkları çukurları kapatacaklarını, o bölgelere ağaç dikeceklerini söylüyorlar. Kayalık yerin üstüne fidan dikilir mi?” diye sordu.

“KOCAMEMETLERDE KAPSAM DIŞINA ÇIKILDI”

Foça’daki taş ocağı için de ağaç katliamı yapıldığını ifade eden Sağlam, “Gelelim Kocamemetler’deki taş ocağına, buradan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na soruyoruz; bu taş ocağının kapasitesini aşıp aşmadığının denetimi yapılıyor mu? ‘ÇED kapsam dışı’ kararına ilişkin çalışmanın kapasitesi ne kadardır? Gözlemlerimiz bize açıkça şunu gösteriyor ki kapsam dışına çıkılmıştır. Her gün yeni çam ağaçları iş makineleriyle sökülmeye devam ediliyor. Taş ocağı yolun kenarına kadar inmiş, iş makineleri köy yolunda tehlike saçıyor. Biz Foça halkı olarak yaşam alanlarımızdaki doğa katliamına karşı çıkarken, Akbelen’deki orman katliamına da sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.