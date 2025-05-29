Akbelen Ormanı’nı kömür ocağına çeviren şirket, gözü şimdi de Trakya’ya çevirdi: Tarlaya kadar uzandı

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın YK Enerji’ye kömür sağlanması için yok olmasına sebep olan İÇTAŞ, Trakya’da rüzgâr enerji santralı (RES) kuracak. RES projesi kapsamında yedi türbinin dikileceği bölge ise Tekirdağ Malkara ve Şarköy’de etkili olacak.

Arazi seçimleri ise tarla, orman, pırnallık ve çayır vasıflı ve Hazine arazisi olarak kayıtlarda bulunuyor. Şirketin 585 milyon TL harcayağı projeyle birlikte 49 yıl boyunca elektrik üretimi yapılacak. Proje 955 hektarlık alanda etkili olacak. Santral ve türbinlerin kurulması için 2 kilometrelik daha yol açılacak. Şirket en az 100 ağacı kesecek.

YURTTAŞ SORDU

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı ise 31 Temmuz 2024’te yapıldı. İshaklı Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda yurttaşlar tedirginliklerini dile getirdi. Yurttaşlar, projenin yağmur bulutlarına engel olup olmayacağını, arazilerini vermek istemezlerse ne yapılacağı ve tarım arazilerine etkisini sordu. Şirket ise, anlaşma sağlanamazsa kamulaştırmaya gideceklerini aktardı. Projeye ilişkin son karar ise Ankara’da bakanlığın inceleme değerlendirme komisyonunda verilecek. Projeye ilişkin komisyon 26 Haziran’da toplanacak.

Şirket proje için ilk ÇED sürecini başlattığında bölgeye 13 rüzgâr türbini kurmak istedi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından verilen görüşte türbinlerin Çokal Barajı’nın kısa mesafeli koruma alanı içerisinde kaldığı belirtildi. Bunun yanında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü de türbinlerin devlet yolu güzergâhına yakın mesafede bulunduğunu söyledi. Şirket, türbin sayısını bu şekilde yediye düşürdü.

AYNI GÖRÜŞ VERİLDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son görüşünde ise projenin yedi türbinlik halinin hâlâ Çokal Barajı Havzası orta ve uzun mesafeli koruma alanının içinde kaldığı tespit edildi. Kurum görüşünde, “mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında rüzgâr enerji santralı kurulmasına izin verilmediğinden, lisans sınırı içerisinde yapılması planlanan her türlü faaliyet öncesinde kurumumuzdan mutlaka görüş alınması gerektiği” ifadelerine yer verildi.