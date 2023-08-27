Akbelen'de sertifikalı vahşet: Çocuk işçi öldü iddiası!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

Limak, IC-İçtaş iştiraki YK Enerji’nin termik santralı için Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliamına tepkiler sürerken Tarım Orman- İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, FSC Sertifikası kriterleri yönünden sendikanın ormana ilişkin ön raporu Cumhuriyet’le paylaştı.

Ormanların tahrip edilmemesi için belirli şartlar yerine getirilerek alınan FSC Sertifikası; üretim yapılan alanda, ekonomik, sosyal ve çevre yönünden kriterlere uyulduğunu gösteriyor.

(Şükrü Durmuş)

Durmuş, Akbelen’in bulunduğu Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün sertifikalı olduğuna dikkat çekti. Durmuş, “Akbelen’de büyük bir çukur açılarak maden işletilmeye başlanacak, geri dönüşü mümkün olmayacak. Bazı yeraltı su kaynakları şimdiden kesildi. Akbelen bir vahşet ancak hâlâ sertifikalı gözüküyor” diye konuştu.

Durmuş, FSC Sertifikası’nın ve iznin iptali için hukuki süreci başlatacaklarını belirterek “Bölge, FSC kapsamında değerlendirilecekti ancak şirket için denetim yapan kişi bunu kapsam dışı tuttu. Direnen köylülerin yanında büyük kısmı arazileri satmış” dedi. Akbelen’de bir çocuk işçinin öldüğüne ilişkin duyumu araştırdıklarını söyleyen Durmuş, “Tel örgülerin çekiminde de çocuklar çalıştırıldı. Sahada çalışanlarda uyarı yeleği ve baret yoktu. İşçilerin tamamı da kayıt dışıydı” ifadelerini kullandı