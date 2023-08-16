Akbelen’de araçlara park cezası kesildi
Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda geçen günlerde düzenlenen “Büyük buluşma” sırasında bölgeye destek için giden yurttaşlara arabalarını yanlış yere park ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
Yurttaşlar, jandarmanın kendilerine arabalarını yol kenarına park edebileceklerini söylediğini belirterek para cezasına itiraz etmeye karar verdi. Durumu kendi aracına ceza kesildiğinde öğrenen Avukat Hakları Merkezi kurucularından avukat Ömer Kavili, konuya ilişkin itiraz dilekçesi hazırladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kavili, “Devlet o kadar insanın oraya geleceğini biliyordu. Alanda zırhlı araç ve TOMA’lar hazırda bekliyordu. Bizlere yolu kapatmadan yolun kenarına park edebileceğimizi söylediler. Buna karşın bütün araçlara para cezası kesildi” dedi. Devletin yurttaşa kolaylık sağlaması gerektiğini belirten Kavili, “Yol göstermiyorlar ancak park yerinde kolaylık sağlamak zorunda. İnsanlar trafiği engellemeden park etti. Ben de peşine düşünce farkına vardım. Bugün itirazımızı yapacağız” diye konuştu. l İSTANBUL
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Peker'den imalı paylaşım
- 101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
- Benzine dev zam yolda!
- Transferde çifte imza!
- 'İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı'
- HDP'den yanıt!