Akbelen’de araçlara park cezası kesildi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

Yurttaşlar, jandarmanın kendilerine arabalarını yol kenarına park edebileceklerini söylediğini belirterek para cezasına itiraz etmeye karar verdi. Durumu kendi aracına ceza kesildiğinde öğrenen Avukat Hakları Merkezi kurucularından avukat Ömer Kavili, konuya ilişkin itiraz dilekçesi hazırladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kavili, “Devlet o kadar insanın oraya geleceğini biliyordu. Alanda zırhlı araç ve TOMA’lar hazırda bekliyordu. Bizlere yolu kapatmadan yolun kenarına park edebileceğimizi söylediler. Buna karşın bütün araçlara para cezası kesildi” dedi. Devletin yurttaşa kolaylık sağlaması gerektiğini belirten Kavili, “Yol göstermiyorlar ancak park yerinde kolaylık sağlamak zorunda. İnsanlar trafiği engellemeden park etti. Ben de peşine düşünce farkına vardım. Bugün itirazımızı yapacağız” diye konuştu. l İSTANBUL