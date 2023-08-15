CHP’li Özcan: Akbelen kıyımı bölgeyi susuz bırakacak!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:17

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda ağaçların katledilmesine karşı köylülerin, yöre halkının ve desteğe gelen yurttaşların direnişi devam ediyor. Yeniköy-Kemerköy Termik santrallerine kömür temini için başlatılan Akbelen ormanlarının kıyımını, CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan meclis gündemine taşıdı.

Bu kapsamda Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi.

“BÜYÜK BİR EKOLOJİK KIRIMA NEDEN OLMAKTADIR”

Gizem Özcan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu yıl yayınlanan Dünya Su Raporu’nda, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26’sının güvenli içme suyuna, yüzde 46’sının ise güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyona erişimi olmadığının vurgulandığını ifade etti.

Özcan, “Raporda aynı zamanda önümüzdeki on yılda bütün dünyayı bir su krizinin beklediğine işaret edilmiştir. Muğla Milas’ta yer alan Akbelen ormanlarının linyit madenciliği için yok ediliyor olması büyük bir ekolojik kırıma neden olmaktadır. Bu ekolojik kırımın en büyük zararlarından biri de bölgedeki su kaynaklarını yok edecek olmasıdır. Madencilikte su üretimi engelleneceği için çevrede yeraltı suyunu kullanan yerleşim ve tarım alanları ile zeytinlikler susuz kalacaktır” dedi.

“YER ALTI SULARININ DURUMU ÇÖZÜM GEREKTİREN ÖNEMLİ SORUNDUR”

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Nisan 2013 tarihinde, “TKİ-Geli Akbelen-Karacahisar (Milas-Muğla) Linyit Sahaları ve Yakın Dolayındaki Hidrojeolojik Koşulların Mevcut Verilere Dayanılarak Linyit Madenciliği ve Bodrum İçme Suyu Kuyuları Açısından Değerlendirilmesi-Değerlendirme Sonuç Raporu” yayınladığını ifade eden Özcan; “TKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli hazırlanan raporda bölgedeki linyit madenciliğinin yeraltı sularına etkisi irdelenmiştir. Raporda, ‘Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanına içme-kullanma suyu sağlayan kuyuların Karacahisar sahasının kuzey sınırında yer alması nedeniyle bu kuyuların işletme faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenme olasılığı, Akbelen-Karacahisar linyit sahalarında işletme öncesi çözüm gerektiren önemli sorundur’ tespiti yer almasına rağmen ve başka diğer uzmanların bilimsel çalışmalarına rağmen, bölgenin bir maden ocağına dönüştürülmesine Temmuz 2023’ün son günlerinde ağaçların kesilmeye başlaması ile hız verilmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplaması için şu soruları yöneltti;