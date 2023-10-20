Akbelen’deki kolluk kuvvetlerinin şiddetine suç duyurusu

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:35

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:35

TİP Muğla İl Yönetimi, Akbelen'de partili iki üyelerinin orantısız şiddete maruz kaldığını gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Muğla Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında Avukat Alev Öztürk, “29 Temmuz Cumartesi günü dayanışma için gittiği Akbelen'de partili iki üyemizin, anayasal bir hak olan protesto etme haklarına engel olmaya çalışan kolluk kuvvetlerinin kalkanlı, joplu, biber gazlı orantısız şiddetine, işkencesine maruz kalmış olması nedeniyle kötü muamelede sorumluluğu bulunan yetkililer ve bu hukuksuzluğa göz yumanlar hakkında bulunduğumuz suç duyurusunu sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktır. Yaptığımız bu suç duyurusu elbette sadece partili üyelerimiz için yapılmış değildir, bizler bu suç duyurusunu ülkede her gün artan baskı, şiddet ve hukuksuz uygulamalara maruz kalan, ancak her türlü baskı ve hukuk dışı uygulamalara karşı ülkenin dört bir yanında rant uğruna talan edilen, sermaye güçlerine peşkeş çekilen ormanlar, denizler ve bilumum doğa katliamı için var gücüyle mücadele eden tüm yurttaşlar adınadır” dedi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARI ELİNDEN ALINDI”

Akbelen’deki mücadele sadece birkaç ağacı korumak için değil tüm yurttaşların hakkı olan sağlıklı yaşam hakkımızı güvence altına almak ve mücadelesini yürütmek için verilen bir mücadele olduğunu belirten Öztürk, “Ormanların yok edilmesi, doğal yaşamın yok edilmesi, çevredeki tarımsal faaliyetlerin sona erdirilmesi demektir. Bu anlamda Akbelen direnişi bir yaşam direnişidir. Tüm canlıların yaşam hakkı savunmak da yurttaş olrak her birmizin hakkıdır. Bu nedenle yaşam haklarımızı savunma hakkımızı kullanırken karşılaştığımız her türlü engelleme, kötü muamele, baskı, orantısız güç kullanma ve işkence bir hak ihlalidir. Bu hak ihlaline karşı anayasal hakkımız olan yasalar ile güvence altına alınmış olan en temel insan hakkı olan seyahat etme ve ifade özgürlüğü hakları elinden alınan partili yoldaşlarımız başta olmak üzere

Sadece Akbelen'de değil ülkenin her köşesinde devam eden bu hukuksuzluklara karşı mücadele etmeye ve haklarımızı savunmaya kararlı bir şekilde devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.