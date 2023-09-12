Son dakika... Akbelen’deki nöbet alanına jandarma girdi: 1 kişi gözaltında

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nı korumak için iki seneyi aşkındır köylülerin nöbet tuttuğu tapulu araziye sabah saatlerinde jandarma girdi.

Alana kimsenin girmemesi için barikat kuran jandarma, nöbet alanını boşaltmaya başladı. Ardından alandaki çadır ve benzeri malzemelerin kamyona yüklenerek Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceğini söylendi.

İkizköylüler, olaya ilişkin bir kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınan kişinin Bursa Su Kollektifi’nden Ahmet Tatar olduğu öğrenildi.

"BU KAVGA BİTMEYECEK"

Konuya ilişkin açıklama yapan davanın avukatlarından İsmail Hakkı Atal, “Yeni bir direniş çadırı kurulur, orada yerimizi alırız. Yeryüzünden termik, nükleer santral ve maden sermayesi silininceye dek bu kavga bitmeyecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum’un da önemli su kaynaklarından olan Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölümü, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallerine kömür sağlanması için 24 Temmuz’da kesilmeye başlandı.

İki seneyi aşkındır nöbet tutan yurttaşlara Türkiye’nin birçok yerinden yaşam savunucusu desteğe gitti. Buna karşın, ormanın birçok bölümü kesildi ama köylüler alanın maden olmaması için direnişlerine devam ediyor.