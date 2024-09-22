Akbelen’in ortağı meraya göz dikti

Yayınlanma: 22.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 04:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda yaşanan ekokırımın Limak Holding ile ortağı olan IC İÇTAŞ, Osmaniye’deki mera alanlarına 150 bin güneş paneli kurmak için işlemlere başladı. Yüksek fiyatlı kamu ihalelerinde de sık sık adı duyulan IC İÇTAŞ Enerji, Toprakkale’deki mera ve kışlık olarak kayıtları bulunan arazilerde güneş enerji santralı (GES) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bu projeyle 103 hektarlık alana GES kurulacak. Şirket, 150 bin güneş paneli kurulacak proje için 760 milyon TL harcayacak. 11 adet invertörün yerleştirileceği projeyle birlikte yılda 110 milyon kilovatsaat üretim yapılacak.

Cumhuriyet, IC İÇTAŞ Enerji’nin Bursa’da orman ve tarım arazilerine kurmak istediği rüzgâr enerji santralı (RES) projesini de gündeme getirmişti. Şirket İnegöl’de 12 rüzgar türbini dikmek için onay bekliyor. Türbinler bölgeye transfer edilirken kullanılacak TIR’ların geçebileceği yollar da açılacak. Kesilen ağaçların yerine beton dökülerek türbin koyulacak. Şirketin Trakya bölgesinde de birçok RES projesi bulunuyor.