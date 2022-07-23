AKP’li Beykoz Belediyesi yargı kararını dinlemiyor: Seçim telaşıyla hukuksuz yıkım

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm çalışmaları için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. Bu duruma karşın, önceki gün mahalleye yıkım ekibi gönderildi.

Yıkıma engel olmak isteyen yurttaşlar kepçenin önüne geçti. Yıkım ekibi ve yurttaşlar arasında çıkan arbede sonucunda polis havaya ateş açtı. Durdurma kararına uymayan ekipler, yurttaşların tüm direnişine karşın yıkıma devam etti. Yıkımın ardından mahalle sakinleri Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

Yurttaşların durumdan mağdur olduğunu belirten Beykoz Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, “Belediye mahkeme kararına ısrarla uymuyor. ‘Kasım ayında kazmayı vuracağız’ sözlerinden dolayı süreci hızlandırmak istiyorlar” dedi. Bölgedeki yurttaşların suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sataloğlu, “Mağdur insanlar belediyenin kapısında bekliyorlar. Ancak, yönetim ısrarla onlarla iletişim kurmayı reddediyor” diye konuştu.

AKP döneminde Beykoz’da hiçbir şey yapılmadığını söyleyen Sataloğlu, “Seçimden önce kazmayı vurup, seçim sürecinde de bu durumu ‘yatırım yaptık’ diye sunmak istiyor olabilirler. Yıllardan beri kendi iktidarları döneminde Beykoz'da belediyecilik adına halk yararına gerekli adımlar atılmadı” ifadelerini kullandı.