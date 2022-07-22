Beykoz'da 'kentsel dönüşüm' gerginliği: Polis havaya ateş açtı
AKP’li Beykoz Belediyesi'nin kentsel dönüşüm zorlaması sürüyor. Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesine karşı çıkanlarla yıkım için gelen ekipler arasında arbede çıktı. Polis havaya ateş açtı.
AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm zorlaması sürüyor. Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik yaşandı.
KEPÇELERİN ÖNÜNE GEÇTİLER, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Yıkıma karşı çıkan yurttaşlar, kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis, havaya ateş açtı. Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi.
YARGI KARARI VAR
Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu. Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.
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