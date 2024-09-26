AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesine yine onay verildi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu 1. İdare Mahkemesi ve Danıştay kararıyla birlikte “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı iptal edilen projesi için yeniden onay aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “ÇED olumlu” kararı verdiği Altınordu’daki balıkçı barınağı, Melet Irmağı’na yapılmak isteniyor. Belediyenin tüm itirazlara karşın yapımına başladığı proje için dolgu çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında sadece üst yapı çalışmaları yapılarak inşaat aşaması tamamlanacak. Belediye bu projesine 8 milyon 40 bin TL harcayacak.

Proje için belediye ilk adımı 2021’de attı. Belediyenin bakanlıktan aldığı “ÇED gerekli değilir” kararına karşı ise dava açıldı. Ordu 2. İdare Mahkemesi, 2022’de verilen onayı iptal etti. Danıştay ise bu kararı onadı. Daha sonra belediye tekrar başvuru yaparak yeni bir “ÇED gerekli değildir” onayını aldı. Bu karar da mahkeme ve Danıştay tarafından 2023’te iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi, Melet Balıkçı Barınağı projesi için ÇED hazırlanması gerektiğini belirtti. Bunun ardından ÇED hazırlayan belediye, bakanlıktan son onayını aldı.