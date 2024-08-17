Albayrak için Bursa’da dev alan ‘Özel endüstri bölgesi’ ilan edildi

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken şirketler kamu eliyle ihya ediliyor. Bunun son örneği de Bursa Osmangazi’de yaşandı. İznik Gölü’nün hemen dibinde yer alan bir arazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildi.

Varaka Kağıt, iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’na ait. Cumhuriyet, söz konusu projeye ilişkin verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını geçen yıl gündeme getirmişti.

Söz konusu bölgenin “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edilmesiyle birlikte şirket, birçok harç ve vergiden de muaf olacak.

BEDEL DE ÖDEMİYORLAR

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Umut-Sen sözcüsü Burcu Arıkan, “Özel Endüstri Bölgeleri 2002’de çıkan 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’yla birlikte belirleniyor. Bursa’da verilen bu kararla birlikte bölgede dördüncü kez bu karar verilmiş olacak. Bu alan Orhangazi Köprü hattının üzerinde bulunuyor. Buralarda bakanlık belirli yerleri hazineye tescil edip şirketlere vermiş oluyor. Böylece söz konusu arazileri şirketler ya bedelsiz ya da çok ucuza almış oluyorlar” ifadesinin kullandı.

Bölgede daha önce birçok alanın “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildiğini söyleyen Arıkan şöyle devam etti: “Bu tür düzenlemeler Anadolu’yu bir sanayi ve ucuz emek coğrafyasına dönüştürmenin bürokratik altyapısı ve 1980’lerden itibaren başlayan özelleştirme süreçlerinin devamı niteliğinde. Düzenleme ile holdinglere arazi tahsisi, teşvik ve sermaye akışı kolaylaştırılıyor.”