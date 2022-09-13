Ali Öztunç paylaştı: 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor'

13 Eylül 2022 Salı, 14:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını söyledi.

Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenerek "Kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir" ifadelerini kullandı.

Öztunç, bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki peribacaları iş makineleriyle yıkılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mehmet Nuri Ersoy tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir"

UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor. @TCKulturTurizm ve @MehmetNuriErsoy tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir. pic.twitter.com/GZBs4yaYon — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 13, 2022

"Ortahisar - Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu"

Ortahisar - Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu. pic.twitter.com/KjTiajiTo0 — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 13, 2022

NE OLMUŞTU?

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşmuş peribacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor.

Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, Ortahisar-Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peribacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zararlar verdiğini söylemişti. Tokmak yolun aynı zamanda Ortahisar’a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için de yapıldığını ileri sürmüştü.

“Alttaki kayaları keserek ve bir Bizans manastırını yok ederek buraya yol açıyorlar” diyen Tokmak, “Yapımı süren yol güzergahında peribacaları, manastırlar, inanılmaz oluşumlar var. Neredeyse Saklı Kilise’nin üzerinden geçiyor yol. Burası 45 metrelik bir dağ kütlesini rampayı düzlemek için yukarıdan aşağıya doğru oyuyorlar. Buralarda inanılmaz bir yarık açacaklar. O bölgede kırılmadık, yıkılmadık bir peribacası, manastır kalmayacak. İleride de aynı gerekçeyle, araçların sarsıntısı nedeniyle ciddi bir hasara neden olacak. İnanılmaz bir katliam var ve kimsenin sesi çıkmıyor” diye konuşmuştu.