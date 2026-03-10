Aliağa gemi söküm tesislerinde yeni çevre ihlali iddiası

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde faaliyet gösteren bazı gemi söküm tesislerinde çevre kirliliğine yol açan olayların yaşandığı iddia edildi. Evrensel Gazetesi’nden Ramis Sağlam’ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) listesinde yer alan tersaneler de dahil olmak üzere bölgede son aylarda peş peşe ciddi çevre ihlalleri gündeme geldi.

Habere göre, AB listesinde bulunan Avşar Gemi Geri Dönüşüm tesisinde LILY HA (IMO 8116972) isimli geminin sökümü sırasında tanımlanamayan sıvı maddelerin doğrudan denize boşaltıldığı ihbar edildi.

Tesis yönetimi ise söz konusu sıvının gemiden değil, tesis dışından kaynaklanan kirliliği gidermek amacıyla kullanılan biyokimyasal bir temizleyici olduğunu savundu. Ancak olayla ilgili resmi bir raporun henüz bulunmadığı ifade edildi.