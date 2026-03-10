Tanju Özcan'dan şikâyetçi olduğu öne sürülmüştü: O zincir market yetkilisinden açıklama geldi!

Öğrencilere burs vermek için kurduğu vakfa zincir marketlerden zorla bağış topladığı iddia edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı.

Söz konusu marketlerden birinin yöneticisi ise, Özcan'ın tutuklanmasına çok şaşırdığını ve kendisinin şikâyette bulunmadığını söyledi.

"ŞİKÂYETÇİ OLMADIM"

Sözcü'den Saygı Öztürk, yetkili A.B.'nin kendisine yaptığı açıklamaları bugünkü köşesinde, şu şekilde aktardı:

“Para ve kapatma cezaları kayıtlara göre 2024 yılında oluyor. Aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra soruşturma başlıyor. İfadeler bu yılın ocak ayı sonu, şubat ayının ilk haftasında alınıyor. Şirketler açıklama yapıyor, “Biz şikâyetçi değiliz”diye. O dönem adı geçen markette çalışan, şimdi de yine olaylarda adı sıkça geçen şirkette görevli kişinin de ifadesi alındı. En çok iddialar bu kişinin ifadesinde geçiyor. Adının açıkça yazılmasını istemeyen A.B’ye, sordum, “Siz belediyeden şikâyetçi oldunuz mu?” diye. Cevabı şöyle oldu:

'Ben şikâyetçi olmadım. Beni C. Savcısı ifadeye çağırdı. Hangi konuda ifadeye çağrıldığımı bile bilmiyordum. Belediye yetkilisiyle toplantıya katılanlardan birisi ben olduğum için ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Bunu savcının karşısına geçtiğimde anladım. Şirket şikâyetçi olmadı, ben de o şirketten ayrılıp başka bir şirkette çalışmaya başlamıştım. Savcı, belediyeden şikâyetçi olup olmadığımı sorduğunda, şikâyetçi olmadığımı söyledim. Duydum ki Tanju Özcan içeri alınmış. Şoke oldum.' ”