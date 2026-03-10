Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tanju Özcan'dan şikâyetçi olduğu öne sürülmüştü: O zincir market yetkilisinden açıklama geldi!

Tanju Özcan'dan şikâyetçi olduğu öne sürülmüştü: O zincir market yetkilisinden açıklama geldi!

10.03.2026 15:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tanju Özcan'dan şikâyetçi olduğu öne sürülmüştü: O zincir market yetkilisinden açıklama geldi!

Tutuklanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında şikâyetçi olduğu ileri sürülen marketlerden birinin o dönemki yetkilisi iddialara yanıt verdi. A.B. adlı yetkili, "Şirket şikâyetçi olmadı, ben de o şirketten ayrılıp başka bir şirkette çalışmaya başlamıştım. Savcı, belediyeden şikâyetçi olup olmadığımı sorduğunda, şikâyetçi olmadığımı söyledim. Duydum ki Tanju Özcan içeri alınmış. Şoke oldum" dedi.

Öğrencilere burs vermek için kurduğu vakfa zincir marketlerden zorla bağış topladığı iddia edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı.

Söz konusu marketlerden birinin yöneticisi ise, Özcan'ın tutuklanmasına çok şaşırdığını ve kendisinin şikâyette bulunmadığını söyledi. 

"ŞİKÂYETÇİ OLMADIM"

Sözcü'den Saygı Öztürk, yetkili A.B.'nin kendisine yaptığı açıklamaları bugünkü köşesinde, şu şekilde aktardı:

“Para ve kapatma cezaları kayıtlara göre 2024 yılında oluyor. Aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra soruşturma başlıyor. İfadeler bu yılın ocak ayı sonu, şubat ayının ilk haftasında alınıyor. Şirketler açıklama yapıyor, “Biz şikâyetçi değiliz”diye. O dönem adı geçen markette çalışan, şimdi de yine olaylarda adı sıkça geçen şirkette görevli kişinin de ifadesi alındı. En çok iddialar bu kişinin ifadesinde geçiyor. Adının açıkça yazılmasını istemeyen A.B’ye, sordum, “Siz belediyeden şikâyetçi oldunuz mu?” diye. Cevabı şöyle oldu:

'Ben şikâyetçi olmadım. Beni C. Savcısı ifadeye çağırdı. Hangi konuda ifadeye çağrıldığımı bile bilmiyordum. Belediye yetkilisiyle toplantıya katılanlardan birisi ben olduğum için ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Bunu savcının karşısına geçtiğimde anladım. Şirket şikâyetçi olmadı, ben de o şirketten ayrılıp başka bir şirkette çalışmaya başlamıştım. Savcı, belediyeden şikâyetçi olup olmadığımı sorduğunda, şikâyetçi olmadığımı söyledim. Duydum ki Tanju Özcan içeri alınmış. Şoke oldum.' ”

İlgili Konular: #Market #Tanju Özcan #Şikayet #yetkili

İlgili Haberler

Tutuklanan Tanju Özcan'ın avukatından dikkat çeken açıklama: 'İkinci rapor bize gelmedi'
Tutuklanan Tanju Özcan'ın avukatından dikkat çeken açıklama: 'İkinci rapor bize gelmedi' Zincir marketlerin şikâyeti üzerine tutuklandığı iddia edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, market zincirlerinin herhangi bir şikâyette bulunmadığını belirterek yetkililerin CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiğini açıkladı.
Tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'dan Bolu'ya mesaj: ‘Bu iktidar sahiplerinden korkmam da, pabuç da bırakmam’
Tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'dan Bolu'ya mesaj: ‘Bu iktidar sahiplerinden korkmam da, pabuç da bırakmam’ Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan partisinin Bolu'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine gönderdiği mesajda, "Değerli Bolulular ben sizin evladınız, kardeşiniz veya abinizim. Sizi utandıracak, ailemin başını öne eğecek çirkin bir iş yapmadım. Yüzlerce denetim geçirdim, süreçlerden alnım ak bir şekilde ayrıldım. Sizin güveninize layık oldum, bir kuruş paranızı israf etmedim" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel, Bolu mitinginde duyurmuştu: A101'den 'Tanju Özcan' açıklaması
Özgür Özel, Bolu mitinginde duyurmuştu: A101'den 'Tanju Özcan' açıklaması Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından şikayetçi olarak adı geçen A101 şirketi basın açıklaması yayımlayarak şikayetçi olmadıklarını duyurdu.