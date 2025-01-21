Aliağa’da ÇED davası: Yasal zorunluluk

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde asbest ve tehlikeli madde içeren gemilerin sökümü, çevre ve toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. EGEÇEP, İzmir Barosu, TMMOB Mimarlar Odası, İzmir Tabip Odası ve sekiz yurttaş, tesislerin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi tutulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu dün sürecin detaylarını paylaştı. Açıklamayı okuyan Avukat Arif Ali Cangı, “Gemi söküm sektöründe kapasite artışı ve operasyonel değişiklikler, ÇED muafiyetlerini geçersiz kılmaktadır. ÇED süreci bir yasal zorunluluktur ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Aliağa’daki tesislerin TOKİ ile yaptığı kira sözleşmeleri 2026’da sona erecek. Bu süreç, tesislerin ruhsat ve izinlerinin yeniden düzenlenmesi için bir fırsat olarak görülüyor. İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı için tüm yurttaşları davalarına müdahil olmaya çağırdı.

Grup, geçmişte Otapan ve São Paulo gibi tehlikeli gemilerin sökümünü engellediklerini hatırlatarak, bundan sonra tekil gemiler yerine sektörel kirliliği durdurmayı hedeflediklerini belirtti.