Aliağa’da çevrecilerin hukuk zaferi!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:08

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:08

İzmir’in Aliağa ilçesine yapılmak istenen ve yedi illin atığının toplanacağı Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği “ÇED olumlu” kararı mahkemeden döndü.

Şehitkemal Mahallesi, Akçekise Mevkiinde yapılması planlanan tesise karşı çıkan yöre halkı ve sivil toplum örgütlerinin kararın durdurulması ve iptali için İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na açtığı dava sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesi “İşlemin yürütmesinin durdurulmasına itiraz yolu kapalı olmak üzere” karar verdi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Konu hakkında açıklama yapan Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) Sözcüsü Zeki Küçükakyüz, “Bizler yöre halkı olarak 'Meralarımızın, su kaynaklarımızın, zeytinliklerimizin, bal ormanımızın bulunduğu 5 köyün tam ortasında bulunan bizim için olmazsa olmaz öneme sahip bu bölgenin zehir bölgesi olmasına izin vermeyeceğiz! Kendi zehrimiz yetmiyormuş gibi 7 ilin zehrinin de bölgemize taşınmasına müsade etmeyeceğiz!' demiştik ve idare mahkemesi de bizim ne kadar haklı olduğumuzu teyit etmiş oldu. Haklı mücadelemize devam edeceğimizi, Mahkemenin işlemi tamamen iptal edene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan yetkililere duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YEDİ İLİN ATIĞI İZMİR’E GELECEKTİ

Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi ile Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne kayıtlı bulunan çelikhane tesislerinde çelik üretim sonucunda oluşan cüruf atıklarının depolanma yöntemiyle bertaraf edilmesi amacıyla tesisin kurulması ve işletilmesinin planlanıyordu. Projeye göre; depolama tesisinde yıllık 180.000 ton ile yaklaşık olarak 3 milyon 138 bin 537 metreküp cüruf işleme atıkları ve işlenmemiş cüruf depolanacaktı.