Anayasa Mahkemesi'nden Cerattepe için verilen ÇED kararına iptal

Anayasa Mahkemesi, Cerattepe’de yapılmak istenen maden faaliyetleri için verilen ÇED olumlu kararını iptal ederek, yerel mahkemenin kararı derhal uygulamasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:29
Anayasa Mahkemesi'nden Cerattepe için verilen ÇED kararına iptal
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Artvin‘in Kafkasör Yaylası‘ndaki Cerattepe mevkiinde yürütülen maden arama faaliyetlerine karşı verilen çevre ve hukuk mücadelesi sürerken Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) çarpıcı bir karar geldi.

Yüksek Mahkeme, Cerattepe için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunu iptal ederek, Anayasanın 20’nci maddesi uyarınca hak ihlali kararı verdi. Karar, 20 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlandı.

AYM, Artvinlilerin sağlıklı çevrede yaşama hakkına dikkat çekerek, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, yeniden yargılamanın yolunu açarak kararı Rize İdare Mahkemesi‘ne gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Cerrattepe’de maden arama faaliyetleri 1986’da Kanadalı Cominco şirketiyle başladı. Ardından Inmet Madencilik ve Cengiz Holding sırasıyla bölgede faaliyet gösterdi.

Artvinlilerin ve çevrecilerin yoğun tepkileri ve açtıkları davalar sonucunda maden faaliyetleri zaman zaman durduruldu. 2013’te Artvinlilerin yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu sonucu süreç askıya alındı.

2014’te ise yerel mahkeme, bölgede maden işletilemeyeceğine dair karar verdi ve bu karar Danıştay tarafından onaylandı. Ancak, şirket ikinci bir ÇED raporu alarak çalışmalara yeniden başladı. 


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