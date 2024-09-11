Antalya’nın Muratpaşa-Konyaaltı falezlerinin bir bölümü ‘kesin koruma’ kapsamından çıkarıldı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

Antalya’da doğal SİT alanı falezlerin bir bölümü “kesin korunacak hassas alan” kapsamından çıkarıldı. 7 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 8949 sayılı kararname ile Antalya’nın Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri kesin korunacak hassas alanının daraltılmış olduğu ilan edildi. “Kesin Korunacak Hassas Alan” kapsamı dışında bırakılan bölgeyi inceleyen Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararın geri alınması talebiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Falezlerin doğu kesiminin kesin korunacak hassas alan olmasına rağmen batısının kapsam dışına alınmasının jeolojik bir dayanağı bulunmadığı belirtilen açıklamada, falezlerin biyoçeşitlilik açısından da önemli olduğu vurgulandı.

KENT KİMLİĞİ VURGUSU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özellikle nesli tükenme tehdidi altında olan Akdeniz foku ve caretta carettalar burada bulunmaktadır. Kapsam dışı bırakılan falez kesimi kent kimliği açısından da önemlidir. Koruma alanı dışına alınması, Antalya’nın en önemli simge değerlerinden birisinin zarar görmesi riskini ortaya çıkaracaktır. Söz konusu bölgede kesin korunacak hassas alanının daraltılması kararının geri alınmasını, falez bütünlüğünü sağlayacak şekilde tüm falezlerin yeniden ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edilmesini talep ediyoruz.”

Antalya’nın gerdanlığı olarak bilinen ve bilim insanlarına göre beş milyon yılda oluşan falezlerin acımasızca ranta kurban edildiği haberleri daha önce gündeme yansımıştı. Konyaaltı sahilinden Lara bölgesine kadar bir bölgede yer alan falezler üzerindeki turistik oteller bazen kaçak bazen de değişik yollarla izin alarak tesis yapmıştı. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi açıklamasında, “Falezlerin kontrolsüz şekilde her tarafı kaçak yapıyla kaplanmış. İzinsiz uygulamalar kamu yararı içermemektedir. Sebepsiz zenginleşmeye yol açarken, aykırı ve kaçak yapılaşma ile işgale neden olduğu kıyı alanlarında da tahribat yaratmaktadır” uyarısı yapılmıştı.