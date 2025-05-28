Arhavi’de HES projesine karşı keşif günü belirlendi: ‘Vadiler ve tarihi Çifteköprü tehlikede’

Artvin’in Arhavi ilçesinde yapılması planlanan Çamlıca Hidroelektrik Santrali (HES) projesine ilişkin verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararının iptali için açılan davada keşif tarihi belirlendi. Davanın avukatı Bedrettin Kalın, 30 Mayıs 2025’te Arhavi’de keşif yapılacağını açıkladı.

Projenin Durguna Vadisi’nde yer alacağını belirten Kalın, bölgenin daha önce de HES projeleriyle tahrip edildiğine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

“Durguna Vadisi üzerinde halihazırda 4-5 HES ve regülatör projesi bulunuyor. Ancak bu projelerle yetinilmedi. Yeni projeler planlandı, bazıları hayata geçirildi. Şimdi ise vadinin geri kalan kısmı da tehdit altında.”

Kalın, söz konusu projenin yalnızca Durguna Vadisi’ni değil, komşu Mençuna Vadisi ile tarihi ve kültürel öneme sahip Çifteköprü’yü de etkileyebileceğini ifade etti.

“ARHAVİ HALKINI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Keşif günü için çağrıda bulunan Kalın, bölge halkının katılımının önemine vurgu yaptı:

“Arhavi halkının bu projeye karşı duyarlılık göstermesini ve keşif günü yanımızda olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde yalnızca Durguna Vadisi’ni değil, Mençuna Vadisi’ni ve tarihi Çifteköprü’yü de bir bütün olarak kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.”

KEŞİF 30 MAYIS'TA YAPILACAK

ÇED kararının iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne açılan dava kapsamında yapılacak keşif, 30 Mayıs 2025 tarihinde Arhavi’de gerçekleştirilecek.