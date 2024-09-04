Artvin’de konaklama tesisi projesine itiraz eden bölge halkına ateş açıldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Artvin’in Borçka ilçesi Çifteköprü Köyü Cankurtaran Mevkisinde yapılmak istenen konaklama tesisi ve mesire alanı projesine karşı çıkan bölge sakinleri ormanın tahrip edileceğini öne sürerek protesto etmek istedi. Orman İşletme Müdürlüğü tesisin yapımını ihale ile özel şirkete vermişti. İddiaya göre iş makinelerinin indirildiği sırada köylüler ile çalışmayı yapan yüklenici özel şirketin yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yüklenici şirket yetkililerinden M.U. (42), tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar ve Ersan Koyuncu (36) yaralandı. Reşit Kibar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. M.U.’nun 2019’da yerel seçimlerde köyün muhtar adayı olduğu iddiası gündeme yansıdı. Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada, M. U.’nun yanı sıra (42) şirket çalışanı F. M’nin (41) gözaltına alındığı duyuruldu. M.U.’nun, F.M.’nin aracından aldığı silahla ateş açtığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’e konuşan Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç, uzun yıllardır ağaç katliamına karşı direndiklerini vurguladı. Genç, “Hukuki başvurularımızı yaptık. Firma sahipleriyle görüştük. Eleştirilerimizi ve endişelerimizi ilettik. 1.5 yıldır birçok hukuki mücadele veriyoruz. Savcılık, kaymakamlık ve valiliğe birçok dilekçe verdik” dedi.

Genç şöyle konuştu: “İhaleyi alan şirket yetkilileri Cankurtaran’a geleceklerini söyledi. Biz de gelmemelerini söyledik. Birkaç arkadaş şirketin sahaya iş makinası çıkardığını görmüş. Köylüler ve şirket yetkilileri arasında arbede yaşanmış. Silahı çıkarıp önce havaya ateş açmışlar. Bir araç içinde iki sivil jandarmanın bulunduğu iddia ediliyor. Arkadaşlarımız silahları olduğunu ve bunları alıp götürmelerini söylemiş ancak müdahale etmemişler. Arbede sırasında gelişi güzel ateş etmişler. Arkadaşlarımızı yaraladıktan sonra başkalarına da ateş etmek istemişler ancak silah tutukluk yapmış. Ardından ormana kaçmışlar.”