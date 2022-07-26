Aslanyakalı köylüler taş ocağına karşı

26 Temmuz 2022 Salı, 16:25

Muğla Milas’taki Aslanyaka köyünde 10 yıl boyunca devam eden taş ocağı çalışmaları 2015 yılında son buldu. Taş ocağı kapatıldıktan 7 yıl sonra 2022 yılında şirket kapasite artışı için Valiliğe başvurdu. Valilik 'ÇED gerekli değildir' raporu verdi. Bu durum üzerine yurttaşlar, 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı dava açtı. Yaklaşık bir ay önce bilirkişi heyeti köylülerle birlikte alanı gezdi. Ancak daha rapor çıkmamasına ve mahkeme devam etmesine karşın bugün sabah saatlerinde 3 iş makinesi iddiaya göre yol çalışmalarını bahane ederek bölgeye girdi. İş makinelerini gören yurttaşlar, toplanarak makinelerin önüne geçti.

Köylülerden Mehmet Polat Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “ÇED raporu gerekli değildir kararına karşı açtığımız dava devam ediyor. Bilirkişi heyeti 1 ay önce geldiğinde yardımcı olduk, alanı beraber gezdik. Daha karar çıkmadı ama bu sabah iş makineleri köye geldi. ‘Yolu düzeltiyoruz’ diyerek faaliyete başladılar. Biz de köylüler olarak toplandık ve müsade etmedik” dedi.

İKİZKÖY’DEN DESTEK GELDİ

Yine Milas’taki İkizköy’de yurttaşlar Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin (YK Enerji) termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen Akbelen Ormanı’ndaki ağaçlar için yurttaşlar bir yıldır nöbet tutuyor. İkizköy Çevre Komitesi’nin sosyal medya hesabından Aslanyaka’daki direnişe destek geldi. Yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde 3 iş makinesi ile giren şirketin önünü Aslanyakalılar kesti ve jandarmaya şikayet etti. Biz de İkizköylüler, Çamköylüler ve Milaslılar olarak yoldaşlarımızla dayanışmaya koştuk. Aslanyaka'da taş ocağına geçit yok!” denildi.