Akbelen’in madene kurban edilmemesi için İkizköylülerin nöbeti sürüyor
Muğla Milas’ta, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin (YK Enerji) termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen Akbelen Ormanı’ndaki ağaçlar için yurttaşlar bir yıldır nöbet tutuyor.
Ormanlık alan oranı yüzde 60’a kadar düşen Muğla’da raporlara göre, bin 449 maden ruhsatı bulunuyor. Ormanın zarar görmemesi için 16 Temmuz’da başlattıkları direnişlerine devam edeceklerini belirten İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık, “Üç yıl önce şirket, topraklarımızı satın almak istediğinde de direndik. Köyümüzün sularını kestiler. Sesimizi çıkarttık, hakkımız olan suyu geri aldık. Şimdi de Akbelen Ormanı için aynı şeyi yapıyoruz” dedi.
Karda ve kışta nöbetlerine ara vermediklerini belirten Işık, “Eksi 10 derecelere kadar soğuk havalarda nöbet tuttuk. Yine aynı şekilde yazın 50 derecelere yaklaşan havalarda da sürdürdük. İkizköy’ün onurlu yaşam, zeytin, toprak ve orman mücadelesi bir bütün haline geldi” ifadelerini kullandı.
‘BAŞARACAĞIZ’
Köydeki herkesin geçindirmek zorunda olduğu bir evi olduğunu hatırlatan Işık, “Nöbet sırasında yeri geldi baktığımız hayvanlarımızdan, yeri geldi çocuklarımızdan feragat ettik. Evin, tarlanın ve bahçenin işini bıraktık ama hiçbir zaman nöbetimizi bırakmadık. Gözümüz gibi koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Umuyoruz ki başaracağız” diye konuştu. Birinci yıl değerlendirmesi ve kutlama yapılacak İkizköy’de bugün ve yarın etkinlikler düzenlenecek.
ÜÇÜNCÜ KEŞİF KARARI
Muğla 1’inci İdare Mahkemesi, Akbelen Ormanı’nda üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi. İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, önceki gün mahkemeye başvuru yaparak, keşif kararından dönülmesini ve davaya duruşma aracılığıyla devam edilmesini talep etti. İkinci kez yapılan bilirkişi raporunda, ormanın madene tahsis edilmesi durumunda ekolojik yıkımın farklı boyutları gösterilmiş, buna karşın heyet tarafından “maden gerekli” kararı verilmişti.
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