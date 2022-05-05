Şirket arazileri almak istedi, yurttaş direndi: ‘İkizköy satılık değil’
Muğla’da Limak Enerji ve IC İçtaş Enerji, İkizköy mahalle muhtarı aracılığıyla dün “Kamulaştırma yapılacak, arazilerinizi bize satın, daha fazla para eder” diyerek köyde toplantı düzenledi. Zeytinleri ve köyü için direnen yurttaş toplantıya katılmadı.
Milas İkizköy’de Akbelen ormanlarının santrallara kömür sağlaması için kesilmesini önlemek isteyen yurttaşın direnişi sürüyor.
Köylünün elinden arazilerini almak isteyen şirketler, muhtar Muhsin Bilge aracılığıyla önceki gün camiden anons yaptırdı.
Anonsta “Kamulaştırma yapılacak, şirket arazilerinizi almak istiyor. Yarın toplantı yapılacak” denildi. Toplantı öncesi “İkizköy satılık değildir” pankartı hazırladıklarını söyleyen İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Nejla Işık, “Biz toplantıdan önce kendi aramızda toplanıp katılmama kararı aldık. Köylülerin kafalarını karıştıracaklar mı, neler söyleyecekler diye düşünüp gözlem için dört kişi toplantıya gittik. Köyden kimse şirketin tekliflerini merak etmemiş, köyden bir kişi bile katılmadı” dedi. Sadece şehir dışından birkaç kişinin katıldığını belirten Işık, “Toplantıda ‘Şu an satarsanız beş, kamulaştırma olursa bire satarsınız’ demişler. Buraya kamulaştırma yapılamaz, hâlâ zeytin yasası var. Maden yönetmeliği için durdurma kararımızı da almıştık. İkizköy bizim için her şey demek” ifadelerini kullandı.
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