Avrupa’yı işine gelince örnek alıyorlar... Vicdanlı çözümler mümkün

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:56

Yasa teklifinde, hayvanların ‘uyutma’ adı altında katledilmesi öngörülüyor. AKP’nin Avrupa’daki uygulamalar üzerinde çalıştığı iddia edilirken, Avrupa’daki ahlaki uygulamalar gözden kaçırılıyor. İspanya’da hayvanlarını sokağa terk edenlere yüklü miktarda para cezası veriliyor. Barınağa götürülen hayvanlar aşılanıp kısırlaştırıyor. İsveç’te ise ömür boyu hizmet veren donanımlı hayvan barınakları mevcut.

KOMŞUDA HAYVANLAR NÜFUS KAYDINA ALINIYOR

Fransa’da ise evcil hayvanının sokağa terk edenler 45 bin Euro’ya kadar para cezasına ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Örnek alındığı öne sürülen birçok Avrupa ülkesinde, hayvanlara kötü muamele uygulamak, Türkiye’dekinin aksine büyük bir suç. Yunanistan’da evcil hayvanlar için nüfus kaydı oluşturuluyor. Sahipsiz hayvanlar düzenle bir şekilde kısırlaştırılıyor. Sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülüyor ancak barınakların düzgün birer yaşam alanı olması sağlanıyor. Belediyelere sahipsiz hayvanlar için devlet bütçesinden ayrılan pay arttırılıyor.

SOKAĞA TERKEDENLERE YAPTIRIM

Öte yandan İsviçre, 1992’de hayvanların onurunun korunmasını garanti eden bir hükümle hayvanları anayasal olarak tanıyan ilk ülke oldu. Hayvanların onurunu ve refahını aşağılamak kanunen yasaklandı. Sahipsiz hayvanlar toplanıp barınağa getirildiğinde, sahibinin gelip onu alması için 2 ay bekleniyor. Eğer sahip bulunmazsa hayvan sahiplendirilmek üzere başkasına verilebiliyor. Barınaklarda sahiplendirilemeyen hayvanların uyutulması yöntemine başvurulmuyor. Sokağa hayvan bırakanlar ve hayvanlarını terk edenler için çoğu ülkede olduğu gibi cezai yaptırımlar uygulanıyor.

HOLLANDA KISIRLAŞTIRIP, YAŞATIYOR

Hollanda’da ise kısırlaştırıp yaşatma odaklı bir program izleniyor. ‘Topla, Kısırlaştır, Aşıla ve Aldığın Yere Bırak’ adlı programda sokak hayvanlarına kısırlaştırmadan aşılamaya çeşitli veterinerlik hizmetleri veriliyor. İnsanlar hayvanları sahiplendirilmeye teşvik ediliyor. Hollanda polisinde sadece hayvanlara karşı işlenen suçları takip eden bir birim bulunuyor. Cezalar ise yüksek para cezalarından üç yıla kadar hapis cezasına kadar artabiliyor.

İKTİDAR SAMİMİYSE ÇÖZÜM ORTADA

Hiçbir canın başka bir canın yaşam hakkını yok saymaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Eski CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet’e konuştu. Karaca, TBMM’nin 27’nci döneminde 2019 yılında hayvan hakkı ihlallerinin incelenmesi ve yapılacaklara ilişkin bir çalışma komisyonu kurulduğunu ve kendisinin de bu komisyonda yer aldığını anımsattı. Karaca, “Bu çalışmada sivil toplum örgütlerinin, hayvanseverlerin, bilim insanlarının, veterinerlerin fikirleri alınarak bir rapor hazırlandı. Bu rapor Ocak 2022’de TBMM’de kabul edildi. Eğer AKP samimice bu işi çözmek istiyorsa; o dönem parlamento tarihinde bir ilk olan ortak imza altına aldığı 55 maddelik bir çözüm önerimiz var, 132 sıra sayılı komisyon raporu. Bunu açsın, burada sorunun çözümü net bir şekilde ortada” dedi.

KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Raporda kısırlaştırma seferberliği yapılmasına vurgu yapıldığını aktaran Karaca, “4 yıllık bir süre vardı eğer iktidar samimi bir şekilde bu sorunu çözmek isteseydi şimdiye bu sorun çözülmüştü. Kısırlaştıracaksınız, popülasyonu önleyeceksiniz. Sokaktaki tüm hayvanları toplayıp 30 gün içinde sahiplenilmezse uyutulması, ki bu da öldürmektir. Bunu da kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.

TROL ORDUSU VAR

Karaca, “Avrupa’da da önce kısırlaştırma ve birçok tedbir alınıyor. Hak temelli düzenlemeler var. İşlerine gelen bir tek İngiltere var orayı almışlar. Hangi ülkedeki uygulama işlerine geliyorsa onu referans almaya çalışıyorlar. Bu mesele ne zaman gündeme geldi? Ayhan Bora Kaplan, Sinan Ateş gibi toplum vicdanını yaralayan, sorgulayan ve devletin içine çökmüş olan bu çete anlayışının afişe olmaya başlamasıyla gündeme geldi. Bir troll ordusu var ben hayvan hakları dediğim zaman Twitter’da inanılmaz hakaretlere maruz kalıyorum. Toplumu farklı gündemlerle meşgul ederek ayrıştıran bir mesele. Güvenli sokaklardan bahsediyorlar; evet hayvanlar için güvenli sokaklar, insanlar için güvenli sokaklar, çocuklar için güvenli sokaklar o zaman sokak ortasında herkesin gözü önünde hunharca kadınlar katlediliyor, çocuklar sokak ortasında istismara maruz bırakılıyor. Bunun faillerini de mi sözde uyutmak mı gerekiyor? O nedenle uyutmak bir çözüm değildir. Bu konuda yapılması gereken; hayvan popülasyonunun tespitini yapacaksınız, hayvanları kısırlaştıracaksınız, sahiplendireceksiniz ya da barınaklarda bakımını üstleneceksiniz” ifadelerini kullandı.