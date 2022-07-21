Avukat Ruşen Gültekin, Cennet Koyu'nun imara açılmasına tepki gösterdi: Hiçbirimiz güvencede değiliz
Avukat Ruşen Gültekin, Cengiz İnşaat’ın Bodrum'daki Cennet Koyu'na yapacağı villa ve otelin Danıştay tarafından iki defa reddedilmesine rağmen inşaatının devam etmesi hakkındaki görüşlerini Cumhuriyet TV’ye anlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu'nda yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel inşaatına başlıyor.
Danıştay’ın iki kere iptal kararı vermesine rağmen, Cengiz İnşaat'ın projeye başlamasına kamuoyundan sert tepkiler yükseldi. Avukat Ruşen Gültekin, Danıştay’ın iptal kararına rağmen projenin hazırlığının devam etmesinin arka planını Cumhuriyet TV'de anlattı.
'HER ŞEY GÖKÇEK'LE BAŞLADI'
'Her şeyin' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ‘Ben aslında hizmet etmek istiyorum fakat buna mahkemeler izin vermiyor’ demesiyle başladığını belirten Gültekin, 'Yani siyaset diyordu ki ‘Biz iş yapmak istiyoruz ama Çevre Kanunu’na, Mimarlar Odasına sormadan bu işleri yapalım’ dediler. Ve bununla ilgili yol böyle açıldı” ifadelerini kullandı.
Hakim ve savcıların bütün uğraşlarının boşa gittiğini anlatan Gültekin, "Adil bir karar vermeye uğraştılar. Bütün uğraşları boşa gitti. Tüm uğraşları, o kadar okudular, o kadar yazdılar, çizdiler bir karar oluşturdular. En sonunda neyi gördüler? ‘Biz karar veriyoruz ama uygulanmıyor’ durumunu gördüler" dedi.
"HİÇBİRİMİZ GÜVENCEDE DEĞİLİZ"
Halkın bu kararları anlayıp tepki göstermesi gerektiğini anlatan Gültekin, şunları söyledi:
- Bir ülkede adalet olmazsa, hakim savcı kararları uygulanmazsa, zaten siyasallaşmış buna rağmen bu kararı vermiş yargının kararı da uygulanmazsa, o insanlar neden orada tutuluyor?
- Adalet yoksa hiçbirimiz için yoktur. Ve hiçbirimiz güvencede değiliz.
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