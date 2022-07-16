Bodrumlulardan, Cennet Koyu’na rezidans yapmak isteyen Mehmet Cengiz’e mektup: 'Yağmacı istemiyoruz, gelme'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

AKP döneminde aldığı ihalelerle dikkat çeken ve muhalefetin “5’li çete” olarak tanımladığı isimlerden Mehmet Cengiz’in Muğla Bodrum’da yapmak istediği proje yöre halkını isyan ettirdi. Gölköy’deki Cennet Koyu’nda Hazine arazisine Cengiz tarafından yapılması planlanan turistik tesis, rezidans, villa ve marina projesine karşı çıkan yurttaşlar, tepkilerini yazdıkları mektupla dile getirdi.

Bodrum Yurttas İnisiyatifi üyeleri, Mehmet Cengiz’e mektup gönderip “Bodrum halkı seni istemiyor. İstenmeyen adam ilan edildin” diyerek projeden vazgeçmesini istedi. PTT önünde yaptıkları eylemde “Cennet Koyumuzda yağmacı istemiyoruz” pankartı açan çevreciler adına konuşan Ayhan Karahan, şunları söyledi: “Cennet Koyumuzu, Mehmet Cengiz’e tahsis etmeye kalktılar. Ortada Danıştay’ın iki kez iptal ettiği bir proje var. Yargı kararı tanınmıyor. Süreç istinafta devam ediyor. Sabah-akşam tarihten, kültür değerlerinden söz edenlerin; SİT alanı üzerindeki bu vicdansızlığı, aynı zamanda samimiyet testidir. Cennet Koyu’nun cehenneme dönüşmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Bodrum bölgesinin hukuksuzca talan edildiğini ifade eden Karahan, “Cennet Koyu’na dökülmek istenen rant mayası tutmayacak. Ankara’nın yanlış hesabı, yine Bodrum’dan geri dönecektir” diye konuştu.

‘KİRLİ PLANDAN ÇEKİLİN’

Bodrumluların, Mehmet Cengiz’e gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sayın Mehmet Cengiz, Cennet Koyumuzu, cehenneme dönüştürme planının öznesi olmanızdan dolayı sizi, ‘Bodrum’da istenmeyen adam’ ilan ediyoruz. Millete rağmen yağma planınızı hayata geçiremezsiniz. Çünkü izin vermiyoruz. Bu hukuka, akla ve vicdana aykırı kirli plandan çekilmenizi öneriyoruz. Mehmet Cengiz; Bodrum, (imar, özelleştirme, SİT karakterini değiştirme) Ali Cengiz oyunları noktasında oldukça antrenmanlıdır.”