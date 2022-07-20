Mehmet Cengiz’in otel inşaatına hazırlandığı Cennet Koyu’nda yıkım tehdidi sürüyor

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gölköy Mahallesi’nde yer alan turistik Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik hazineye ait arazinin, muhalefetin “5li çete” olarak adlandırdığı Mehmet Cengiz tarafından 278 Milyon TL’ye alındığı ortaya çıkmıştı. Koydaki olası talanlara ilişkin sanat tarihçisi ve arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü, “Birinci derecedeki sit alanlarının hiçbirine en ufak bir çivi dahi çakılmaması gerekiyor. Kültürel varlıklar sadece bizim için değil gelecek nesiller için de önemli. Bu izlenen politikalar akıl alır gibi değil” yorumunda bulundu. Hatay’da da buna benzer bir durum yaşandığını anımsatan Kürkçü, “Hatay’da dünyanın en geniş mozaiğinin bulunduğu yere otel diktiler. Oraya arkeolojik bir park yapılabilirdi. Bu yaşananları görmek bize üzüntü veriyor. Tarihe kazandırılması gerekirken otel yapılmasını benim mantığım ve yüreğim almıyor. Daha önce önüne geçtiğimiz projeler oldu umarım burası için de bir şeyler yapabilir ve engel olabiliriz” diye konuştu.

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi konuyla ilgili dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan platform eşsözcüsü Umay Karabaş, şunları söyledi: “Cennet Koy ve Gökburun için yükselen feryadın, Artvin’den İstanbul’a, Çanakkale’den Hasankeyf’e, Mersin’den Giresun’a sayısız yıkım projesinin biricik şirketlerinden birisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu biliyor ve bunu paylaşıyoruz. Açıkça bilinmesini isteriz ki ülkenin dört bir yanında verilen mücadelelerin destekçisi olduğumuz gibi bugün onların gücünü de yanımızda hissediyoruz.”

Sosyal medya aracılığıyla yayınlanan görüntülerde, Cengiz İnşaat’ın turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatına başlamaya hazırlandığı bölgedeki yol açma çalışmalarında, arkeolojik buluntuların görüldüğü iddia edildi.