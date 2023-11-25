Aydos Ormanı'na yapılaşma tehdidi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre, Çavuşoğlu Yemenler Yapı, Aydos Yeşilçam Evleri için başvuruda bulundu. Ormana bitişik yapılması plananan 694 milyon 364 bin TL’lik projeye onay verilmesi durumunda 22 bin metrekarelik alanda konut çalışmalarına başlanacak. Yedi katlı olarak yapılması planlanan konutlar 13 bloktan oluşacak. 2026’da bitmesi planlanan projede 368 konut ve 26 dükkân yer alacak. Ayrıca yüzme havuzu, yürüyüş alanı ve otopark da inşa edilecek.

Konuya ilişkin Kuzey Ormanları Savunması’ndan yapılan açıklamada, “Aydos Ormanı inşaat tahribi altında günden güne eriyor. 368 konutluk yeni inşaat projesi ormanı işgal eden son projelerden biri” denildi.

Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre projeyi gerçekleştirmek isteyen Çavuşoğlu Yemenler Yapı’nın sahipleri ise Pendik Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yeşilyurt ve AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken Pendik Fatih Mahalle Muhtarı İsmail Yeşilyurt.