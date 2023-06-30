Atlı polislerden Kartal Aydos Ormanı'nda bayram denetimi
Bayramı'nın ikinci gününde atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı'nda denetim yaptı
İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Birlikleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kartal Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.
Ormanda piknik yapan vatandaşlar devriye gezen atlı polisler tarafından orman yangınları konusunda uyarıldı.
Ailesiyle piknik yapan Alihan Çekim, 'Gerçekten hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle güzel bir şey gördük. Bu şekilde yaptıkları zaman orman yangınları da artık olmaz. Hem de insanlar sempati duyar. Çocuklar için de güzel bir şey" dedi.
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