AYM: Çevre denetimi özelleştirilemez

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

CHP milletvekilleri, 2022’de aynı yıl çıkan “Çevre Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa”nın bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM’nin gerekçeli kararı dün Resmi Gazete’den yayımlandı. Yüksek mahkeme, çevre denetimlerinin “çevre danışmanlık firması” kılıfıyla özel tüzel kişilere devredilmesini anayasaya aykırı olması gerekçesiyle iptal etti.