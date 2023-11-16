Ayvacık köylüleri altın madenine 'hayır' dedi
Pumice Madencilik Şirketi’nin Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kısacık köyü yakınlarında açmak istediği “Altın Madeni Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” için Kısacık köyünde önceki gün ikinci kez “Halkın Katılımı Toplantısı” yapıldı.
Şirket temsilcisi, yoğun tepkiler nedeniyle sunumunu kesmek zorunda kaldı.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada ise orman ekosistemine, tarım alanlarına, su kaynaklarına olumsuz etkilerine vurgu yapılarak “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın halkın istemediği bu projeyi reddetmesini ve ÇED sürecini sonlandırmasını istiyoruz” dendi.
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