Bakan Kurum'un 'NAe São Paulo'da 9 ton asbest var' iddialarına uzmanlar tepki gösterdi

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Brezilya donanmasının 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen ölüm gemisi NAe São Paulo’nun, Aliağa’daki sökümüne onay vermesine tepkiler sürüyor. Asbest uzmanlarının “600 ton asbestli gemi Ege’yi bitirir. Toplu katliam” açıklaması sonrası Çevre Bakanı Murat Kurum, “Gemide, 9 ton asbest var” açıklamasına asbest uzmanları, “Geminin ikizi olan Clemenceau’nun 760 ton asbest barındırdığı belirlendi. Bu gemide nasıl 9 ton olur. Bakan bey asbesti buharlaştırmış” yorumunu yaptı. Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari’nin zehir saçan geminin Aliağa’ya gelmemesi yönünde açıklama yapmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “ Gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz” dedi.

Bakan Kurum’un açıklamasına ASUD Başkanı Ensari, bu kez de “Yurttaşı yanıltıyorlar” diyerek cevap verdi.

İKİZİNDE 720 TON VAR

Ensari, “Bakan bey, asbeste yeni bir mucize özellik getirdi. Kendi hesaplarına göre asbest buharlaşarak kayboldu. Aynı geminin ikizi olan Clemenceau’da 760 ton asbest barındırdığı tespit edildi. Söküm için Hindistan’a gönderdiler. Yüksek mahkeme kabul etmedi reddetti, düşünün Hindistan bile gedi çevirdi. O gemi Fransa’ya iade edildi. Asbest denetimi kağıt üzerinde yapılıyor. beş yılda 714 gemide 241 ton asbest bulunmuş. Her geminin, tehlikeli madde envanteri vardır. Asbest uzmanları, gemi söküm uzmanları, geminin yapım yılına bakar. Geminin panelleri, boyaları kaplamaları, contaları, buhar kazanları, tavan ve duvarında bulunan asbestli kayıt eder. Ama maalesef sahte raporlar düzenliyor. Gemi inmeden ‘Asbest yoktur’ raporları veriliyor” şeklinde konuştu.