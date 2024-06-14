Bakanlığın Kanal İstanbul sevdası

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

Yargı kararlarına karşın iktidarın Kanal İstanbul ısrarı sürüyor. İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından geçen yıl iptal edilen Başakşehir Hoşdere Mahallesi’ne ilişkin yeni imar planı hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgeyi ranta açacak planları onayladı.

Bakanlık, çevre düzenleme raporunda kullandığı görsellerde Kanal İstanbul’a da yer verdi. Mahkeme iptal gerekçesinde planın bütünlüğü bozduğunu, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığını ifade etmişti. Bakanlık ise konuya ilişkin hazırladığı raporda depremi gerekçe göstererek “Planlı gelişme ile kent merkezinde eski yapı ve dayanıksız yapı stoku içerisinde sıkışmış konut ihtiyacını karışılayabilecek alternatif bir alan oluşturulması hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.