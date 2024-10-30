Bakanlık Kastamonu'da orman ve tarım arazisine kalker ocağı kuracak

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu Araç’taki orman ve tarım arazisine maden kuracak. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan proje kapsamında 22.74 hektarlık alana kalker ocağı kurulması planlandı. Projeyi inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” onayını verdi. Onayla birlikte 32 futbol sahası büyüklüğündeki tarım ve ormanlık alanda çalışmalar başlayacak.Bakanlığın 20 milyon 282 bin TL harcayacağı projeyle alanda patlatma da yapılacak. Madende yılda 15 bin 306 delik açılacak. Bu alanlara yüklenecek olan ANFO tipi patlayıcı ve dinamitlerle yılda 60 patlatma yapılacak.