Bakanlık maden ocağına onay verdi: 7 bin ağaç kıyımı için ÇED bile gerekmiyormuş!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2025 - 04:00

TRN Maden, dekoratif taş ve mermer üretimi yapacağı ocağı için Mayıs 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. 96.76 hektarlıklık ruhsat alanının içinden 24.80 hektarı belirleyen şirket, proje tanıtım dosyası hazırladı. Dosyayı inceleyen bakanlık, “ÇED gerekli değildir” onayını verdi.

TARIM ALANINDA DA KALIYOR

Şirketin hazırladığı dosyaya göre, 24.80 hektarlık alan hem orman hem de tarım arazisi statüsünde. Mermer ocağının kurulacağı alan ise yüzde 99 oranında birinci derece ağaç sıklığına sahip. Bu kapsamda şirket, 219 bin 525 metrekarelik alanda ağaç kesileceğini belirtiyor. Bu da en az 7 bin 317 kızılçam ağacının kesileceğini ortaya koyuyor.

YÖNETMELİK AÇIĞI

ÇED yönetmeliğine göre, 25 hektar yani 35 futbol sahası büyüklüğündeki alana kadar olan maden projelerine daha kolay onay veriliyor. 25 hektar altında kalan şirketlerin, ÇED hazırlamasına gerek kalmıyor. ÇED hazırlanmayan projelerde ise halkın katılımı toplantısı gibi basamaklar atlanıyor ve yurttaş projeden uzaklaştırılıyor. Bu yolu kullanan şirketler, ruhsat sahasının 25 hektar altını seçip daha sonra kapasite artışı istemiyle alanını daha kolay büyütüyor.