Bakanlık tarım, orman ve mera arazisine yapılacak santrala onay verdi

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

Kuzey Mekadonya menşeili Pegasus World Energy LLC’ye ait Saden Enerji, Balıkesir ve İzmir sınırları içerisinde kalan bölgede rüzgar enerji santralı (RES) yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ‘çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ onayını aldı. Şirket, bölgeye 10 adet rüzgar türbini ve bir adet şalt sahası kuracak. 120 milyon TL harcanacak olan projenin inşaatı da 18 ay sürecek. İşletme süresi 49 yıl olacak olan proje çevre düzeni planlarına göre tarım, mera ve orman arazilerine yapılacak.

Bergama Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün projeye ilişkin verdiği görüşte, alanın aynı zamanda İçme ve Kullanma Suyu Uzun Mesafeli Koruma Alanı sınırları içerisinde kaldığı belirtiliyor. Bunun yanında akarsu ve dere hattı geçen alanda, uluslararası sözleşmelerde yer alan hayvanlar da bulunuyor. Bunların içerisinde yer alan çayır incirkuşunun nesli “tehlikeye yakın” olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca şirket, bölgede bulunması muhtemel flora türlerini de listeledi. Bunların içinde de endemik türler yer alıyor. Örneğin, endemik olarak toros akçaağacı bulunurken, relikt bitki (geçmiş jeolojik dönem iklimlerinden korunarak kalan, günümüz iklim koşullarında da yetişme imkânı bulmuş bitkiler) olarak sarı orman gülü bu bölgede bulunuyor.