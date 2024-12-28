Balıkesir’de siyanürlü altın madeni projesinde sona yaklaşılıyor

Yayınlanma: 28.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 04:00

AKP iktidarında aldığı kamu ihaleleriyle adını sık sık duyuran Limak Holding’in Balıkesir’deki 390 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapmak istediği siyanürlü altın ve gümüş madeninde süreç ilerliyor. Projeye ilişkin halkın görüşü 16 Ocak‘ta alınacak.

Limak Holding bünyesinde yer alan ve yönetiminde Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir’in bulunduğu Altınordu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Balıkesir Balya’daki kurmak istediği altın ve gümüş madenini Cumhuriyet geçen günlerde gündeme getirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 812 sayfalık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuyla başvuran şirketin bölgede 1724 hektarlık ruhsatı bulunuyor. Onay alınırsa bu ruhsat alanının şimdilik 276.93 hektarlık bölgesinde siyanürlü altın ve gümüş madeni işletecek. Şirket, projeye ait gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in son çeyreğinden itibaren sahanın hazırlanması ve altyapı çalışmalarına başlayacak. Projenin ekonomik ömür süresinde açık ocaktan 608 bin 263 ton, yeraltı ocağından da 2 milyon 418 bin ton cevher çıkarılacak. Toplam işletme ömrü ise 11 yıl olarak belirlendi.

Halkın katılımı toplantısının ardından proje, bakanlık bünyesindeki İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda görüşülecek. Daha sonra ise projeye onay çıkıp çıkmayacağı belli olacak.