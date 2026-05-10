Barodan Perşembe Yaylası için yürütülen davaya ‘müdahil’ olmak için başvuru: 'Burası özel ekosisteme sahip'

Ordu Barosu Başkanı Birsen Uçar, Perşembe Yaylası’nda yapılmak istenen maden çalışmalarıyla ilgili yürütülen davaya baro olarak müdahil olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Bölgede yapılan bilirkişi keşfi sırasında konuşan Uçar, yurttaşların maden çalışmalarını istemediğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

Perşembe Yaylası’nın doğal yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Uçar, bölgenin binlerce yılda oluşmuş özel bir ekosisteme sahip olduğuna dikkat çekti. Uçar, binlerce yılda oluşan bu ekosistemde vahşi madenciliğin mümkün olmadığını düşündüklerini belirterek “Hukuki ve toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz, sonunda başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Şu anda yargı sürecinde olduklarını belirten Uçar şunları söyledi: “Ordu Barosu olarak müdahale talebinde bulunduk. Halkın istemediği çok açık. Buraya gelen milyonlarca insanın gördüğü bir doğa harikası söz konusu. Binlerce yılda oluşmuş bu ekosistemde vahşi madenciliğin hayata geçmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Hukuki ve toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz, sonunda başarılı olacağımıza inanıyorum.