Bartın ırmağına sahip çıkıyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:43

Güncelleme: 06.06.2024 - 10:07

AKP - MHP ittifakındaki eski belediye döneminde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından koruma altındaki Bartın Irmağı kenarında izinsiz şekilde yapımına başlanan beton duvar ve cam korkuluklara şehri adeta ikiye böldü.

Şehri yeni sel ve su taşkınlarından koruma amacıyla başlatılan, sunumunu AKP Bartın milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz tarafından yapılan ve tamamen yapay zeka tarafından geliştirilen beton duvar projesi; son yıllarda plansız ve hızla betonlaşmanın bedelini art arda yaşadığı sel felaketleriyle ödeyen Bartın'da yeni bir betonlaşmanın önünü açtı. Binlerce yıllık tarihe sahip ırmak havzasının dokusunu tahrip eden beton duvar ve cam korkuların yapımının durdurulması için sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistleri öncülüğünde kurulan Bartın Irmağı İnisiyatifi prpjenin durdulması için imza kampanyası başlattı.

Bartın'da yaklaşık 10 bin kişi imza kampanyasına destek verdi. Bartın Irmağı İnisiyatifi Dünya Çevre Günü dolayısıyla ve imza kampanyasının son gününde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bartın Belediyesi Meclis üyeleri, meslek ve ticaret odaları, STK'lar ve sendikalar, muhtarlar ve çok sayıda çevre gönüllüsünün katıldığı basın açıklamasında konuşan Mimarlar Odası Bartın Temsilciliği Başkanı Selda Çelikyay, "Gençlerin ve kadınların yoğun katılımıyla Bartın'ı tanıyan, seven ve hiç kimsenin hayali olmayan bu ırmak projesine itiraz dilekçelerimiz Irmak insiyatifi ve Bartın Belediye Başkanı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim edileceğiz. Kampanyalarımız ve çalışmalarımız Bartın halkının sesi duyuluncaya ve insan aklı, duygusu yapay zekaya galip gelinceye kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına katılan çok sayıda çevre gönüllüsü Bartın Irmağı'na sahip çıkıyor sloganları attı.