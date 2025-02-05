Başakşehir’de Kanal İstanbul rantı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Başakşehir’de Kanal İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Kayabaşı Mahallesi Batı bölgesi 1. kısımda yapımı planlanan 729 adet konut 25 adet dükkân yapımı için 6 Ocak’ta ihaleye çıktı.

İhaleyi 1 milyar 648 milyon 99 bin TL’ye Temelkon Mühendislik ve ATKO Grup inşaat iş ortaklığı aldı. Temelkon Mühendislik’in sahibi Habil Kıymet, AKP’li Arif Emecen ile iş ortaklığı yapmasıyla da biliniyor. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Kanal İstanbul projesi için planlanan rezerv yapı alanı ilanına karşı açtığı davada iptal kararı verilmişti. Proje kapsamında İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılarak plananlan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” ilanıyla ilgili davada mahkeme planları iptal etmişti.

Kararda, rezerv yapı alanı kararının hukuka aykırı bulunduğu aktarılmıştı. Kentsel teknik altyapı değerlendirme raporunun da bulunmadığını kaydeden mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı planın mevzuata, planlama esasları ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varmıştı.