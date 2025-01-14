Belediyenin mühürlediği Orhaneli Çelikler Termik Santralı’na TEİAŞ tarafından ödeme yapılmış

Yayınlanma: 14.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 04:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iki kez mühürlediği Orhaneli Çelikler Termik Santralı’nın mührü kırarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Söz konusu santralda geçen günlerde bir iş cinayeti meydana geldi. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken belediyenin mühürlediği santrala TEİAŞ’tan 93 milyon 84 bin TL’lik teşvik ödemesi yapıldığı belirlendi.

Santralın kömür sahasında 11 Ocak 2025 günü kontrollü dinamit patlaması sırasında çöken kayaların altında kalan Murat Özdoğan (44) yaşamını yitirdi.

MÜHRÜ KIRDILAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 Nisan ayında santralı ruhsat koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlediği ve şirketin 2 Temmuz 2024 ve 9 Ekim’de mührü kırarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Bunun ardından belediyenin santralı tekrar mühürleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Bölgedeki yerleşim alanlarından alınan numunelerde santralın hava, toprak ve su kirliliğine neden olduğu ifade ediliyor. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken belediyenin mühürlediği santrala Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından kapasite mekanizması ödemesi yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda söz konusu santrala 2024 Ocak-Kasım tarihlerinde 93 milyon 84 bin TL’lik teşvik ödemesi yapıldı öğrenildi. Bu teşvik, santralların üretmedikleri ancak üretime hazır tuttukları elektrik kapasiteleri için ödeniyor. Şirkete bu kapsamda önceki yıllarda da milyonlarca lira teşvik ödemesi yapıldığı ifade ediliyor.

‘MALİYETTEN KISMAK İÇİN’



Bursa Su Kolektifi’nden Caner Gökbayrak, santralın faaliyetlerine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Gökbayrak, “Orhaneli Termik Santralı önceleri filtreye sahipti. Santralın özelleştirilmesinden sonra filtresi çıkarıldı. Sistemi olmasına karşın filtreyi çalıştırmadılar. Bu durum Bursa’yı kirletti. Hâlâ da çevreyi kirletmeye devam ediyor. Özel bir izinle devam ediyorlar. Orhaneli’ye gittiğimizde doğa alanlarının yok edildiğini görüyoruz. Bu süreci devam ettiren bir irade var karşımızda. Maliyetten kısmak için çevreyi kirletmeyi sürdürüyorlar” dedi.

Caner Gökbayrak, Marmara Denizi’nde Mudanya ve Gemlik’te musilaj görünmeye başlandığını da sözlerine ekledi.

2024’TE YAPILAN ÖDEMELER:

