Bergama'nın ormanları ve zeytinliklerine mermer ocağı tehdidi!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:50

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:50

İzmir, Bergama’da Kalker Ocağı açan Demircioğlu Beton Şirketi’nin Cevaplı Mahallesi sınırlarında mermer ocağı açmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay geldi. Bakanlık; İzmir - Manisa Çevre Düzeni Planı’na göre ormanlık alanda kalan projeye ÇED olumlu kararı verdi. Yerleşim alanı olan Cevaplı Mahallesi’ne bir kilometre, köyün içme suyu ihtiyacının karşılandığı kaynağa 840 metre, zeytinliklere ise 430 metre mesafede olan mermer ocağının alanında üç günde bir patlatma yani yılda 100 patlatma yapılması planlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR OLUMSUZ GÖRÜŞ

İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projeye onay verirken İzmir Büyükşehir Belediyesi ise proje ile ilgili olumsuz görüş bildirdi. Maden ocağının yerleşim alanlarına, bağ, bahçe, zeytinlik ve orman alanlarına yakın olduğunu vurgulayan belediye bunun telafi edilemeyecek zararlar doğuracağını dile getirdi. Belediyenin görüş yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Maden ocağı işletmelerinden çıkan toz çevredeki bitkilerin yaprak yüzeylerinde birikir, solunumu, fotosentezi, döllenmeyi engelleyerek meyve oluşumunu azaltır. Dolayısıyla yakınında bulunan ağaçlarda verim kaybı ve giderek kurumalar görülür. Sonuç olarak, planlanan faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanacak olumsuz etkiler sebebiyle mermer ocağı işletmesinin ormanlar ve su üretim alanları dışında, çevreye en az zararı verecek, yerleşim alanlarının ve tarım arazilerinin uzağında ve ağaçlandırılamayacak olan kayalık arazide faaliyet göstermesinin uygun olacağı düşünülmektedir."