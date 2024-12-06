Beşiktaş’ın GES projesi ağaçları tehdit ediyor

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 07:46

Saha içinde alınan kötü sonuçlar ve takım içindeki komisyon iddiaları sonrası istifa eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Hasan Arat’ın “‘Beşiktaş devleti sever devlet Beşiktaş’ı sever’ dedik yaa. Devletimiz İzmir’de 123 dönüm güneş enerji santralı (GES) yapmak için arsa tahsis etti” açıklamasının ardında sır gibi saklanan arazinin Güzelbahçe’de olduğu ortaya çıktı.

Siyah beyazlı kulübe mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan Çamlı Köyünde Seferihisar ilçesine sınır olan “doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan” statüsündeki 2617 ada 15 parselin tahsis edildiği öğrenildi.

GES, RES, JES gibi temiz enerji adı altında yıllardır ekokırıma maruz kalan İzmir’de Beşiktaş’ın projesinin onaylanması halinde bir spor kulübü “korunması gereken” yüzlerce ağacı katledecek.

Hasan Arat’ın “İmzalar atıldı, artık Beşiktaş’ın malı” dediği arazinin tapu kayıtlarında herhangi bir devir, tahsis işlemi görülmedi. Öte yandan projeye karşı çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi ve çevre örgütleri arazinin tahsisi halinde dava açacağı öğrenildi.